É melhor consumir limão ou limão siciliano? Confira os benefícios e receitas de ambas as frutas

O limão é conhecido por complementar receitas salgadas e doces por meio de combinações que trazem um sabor cítrico. Ele possui uma outra variedade, conhecida como limão siciliano, que também é versátil na gastronomia e ainda mais benéfico do que o próprio limão. Você sabia disso?

A seguir, vamos entender melhor os benefícios de cada um deles e descobrir o motivo de um ser mais recomendado do que o outro. Mais do que isso, você também aprender abaixo receitas com ambas frutas para incluir na sua rotina.

Benefícios do limão e do limão siciliano

De acordo com Raquel Brandão ao Estadão, na editoria Saúde, o limão é composto principalmente por vitamina C, monoterpenos e ácido cítrico, elementos que em conjunto podem auxiliar no processo digestivo e contribuir para prevenção do envelhecimento precoce.

Esses e outros benefícios do limão são ótimos para o organismo, no entanto, o limão siciliano o supera nesse quesito. O limão siciliano foi considerado a fruta mais saudável do mundo segundo um estudo da William Paterson University (EUA), por ser rico em ferro, magnésio, potássio, outros minerais e vitaminas que podem reforçar a imunidade e ajudar a combater doenças cardiovasculares.

Portanto, se você ainda está na dúvida se é melhor consumir limão ou limão siciliano, a resposta é apostar no limão siciliano, no entanto, isso não significa que o limão não seja benéfico, como apresentado anteriormente. Essas vantagens podem ser aproveitadas na rotina alimentar. Confira como incluir o limão siciliano e o limão na alimentação:

Brownie de chocolate branco com limão siciliano e framboesas ou mirtilos

A chef Carla Pernambuco ensinou a como preparar um brownie com limão-siciliano, chocolate branco e frutas leves, uma combinação que destaca todos os ingredientes no paladar. Veja a receita completa aqui.

Brownie de chocolate branco com frutas da chef Carla Pernambuco Foto: Mar Aberto | Carlota

Geleia de laranja e limão

Uma geleia pode complementar um pão, ser adicionada por cima de um bolo simples e muito mais. Aprenda a como preparar essa geleia com a chef Heloisa Bacellar, que possui um sabor bastante equilibrado entre acidez e doçura. Veja a receita completa aqui.

Receita de geleia caseira com os pedaços da laranja e do limão Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Risoto de limão siciliano

Os passos dessa receita são simples, incluindo truques para que o arroz fique no ponto correto. Saiba quais ingredientes utilizar e como fazer o risoto com limão siciliano, fruta mais benéfica do que o limão. Veja a receita completa aqui.

