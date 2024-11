Quem é a bartender mais influente das Américas?

Quando pensamos em refeição, as imagens da entrada, do prato principal e da sobremesa podem ser as primeiras a passar pela nossa cabeça. Entretanto, um dos elementos principais na degustação e em uma experiência gastronômica é a bebida.

Seja como um acompanhamento ou o protagonista da noite, o ato de beber equilibra a mistura de sabores e pode evidenciar ainda mais a diversidade do paladar. Por isso, saber produzir e harmonizar todos os ingredientes de uma bebida exige estudo e uma bagagem de experiência.

Desses dois fatores essenciais, a mixóloga Inés de los Santos tem ambos e mais um pouco! Com uma criatividade e capacidade de explorar os diferentes drinks de uma maneira curiosa, a especialista em bebidas passou seus 47 anos colecionando aprendizados e cases de sucesso e se tornou a bartender mais influente das Américas.

Experiências

A mixóloga argentina começou no clássico Gran Bar Danzón - tal qual Tato Giovannoni - e conquistou lugar na Casa Cruz. Após passar algum tempo se destacando no bar, a mulher chamou a atenção de Luigi Cardoso, sócio do atual Makoto e do L’Avenue.

PUBLICIDADE

Com isso, sua gama de conhecimento se aliou ao empreendedorismo de Cardoso e a trouxe a São Paulo para novos projetos que visam explorar a amplitude do mundo das bebidas. Confira aqui a história profissional de Inés de los Santos.

Hoje em dia, a mixóloga é sócia de Narda Lepes no Kona, um bar asiático que também se converte em karaokê em algumas noites. Além disso, ela também abriu o Costa 7070 com Pedro Bargero para explorar a vida noturna da Argentina.

Drink La Belle de Jour

Mesmo que você não tenha as mesmas experiências que a bartender, você pode fazer drinks! Que tal experimentar o Drink La Belle de Jour? Ele é refrescante e perfeito para você que deseja uma receita simples e prática. Veja a receita completa.