Batata-doce roxa, branca ou laranja: qual é a melhor? Veja receitas

A batata-doce tem um sabor particular que combina com diversas receitas. A variedade com casca roxa e interior esbranquiçado é a mais comum -contando com a branca e laranja-, mas será que é a melhor opção para quem busca uma alimentação saudável?

Segundo Anita Efraim ao Estadão, na editoria Bem-estar, um estudo revelou que a batata-doce com a polpa colorida é uma excelente escolha em uma dieta. Isso porque esses tipos apresentam, além de fibras, uma boa quantidade de antioxidantes.

Se for para escolher apenas uma, a batata-doce laranja se destaca. A polpa colorida já é o diferencial desse tipo, e os benefícios são preservados durante o cozimento pela maior resistência.

Outras variedades, como a batata-doce branca, não deixam de ser benéficas e podem ajudar a variar a alimentação. No entanto, elas apresentam menos vantagens quando comparadas com os demais tipos.

Benefícios da batata-doce em uma alimentação saudável

Embora a batata-doce ofereça inúmeros benefícios à saúde, é importante lembrar que uma alimentação precisa de uma variedade de alimentos que ofereçam proteínas, carboidratos, fibras, gorduras saudáveis e outros nutrientes essenciais.

Para que os efeitos positivos de qualquer alimento, como a batata-doce, sejam potencializados, é necessário adotar uma dieta balanceada, aliada à prática regular de exercícios físicos e uma hidratação adequada.

Receitas com batata-doce

Aproveite versatilidade da batata-doce na cozinha, já que o alimento pode ser preparado de diversas maneiras. Veja abaixo duas formas de usufruir da batata-doce sem dificuldades:

Chips de batata-doce na AirFryer

Essa receita de chips de batata-doce é um sucesso. Isso porque leva poucos ingredientes e fica pronta rapidamente. Pode servir tanto para acompanhar uma refeição quanto para um lanchinho saboroso e saudável da tarde. Veja a receita completa aqui.

Chips de batata doce. Foto: Giulia Cucio

Batata-doce assada com ervas

A batata-doce já apresenta um sabor particular. No entanto, com a adição de ervas nessa receita, como chá de tomilho e alecrim, torna-se ainda mais saborosa para enriquecer uma refeição. Veja a receita completa aqui.