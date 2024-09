Os benefícios e malefícios da batata doce; veja como utilizá-la em receitas

A batata doce é dos alimentos mais lembrados em dietas equilibradas. Muito utilizada em receitas saudáveis, ela tem uma fama de ser adorada por quem pratica atividades físicas. Isso ocorre devido ao seu alto teor de antioxidantes e fibras.

Benefícios e malefícios da batata doce

Disponível em algumas variedades, existe a batata doce de casca roxa e interior branco, a branca e a laranja. Todas os tipos da raiz são ricos em nutrientes e apresentam beta-caroteno, que se converte em vitamina A, protegendo as células contra danos oxidativos.

Esse antioxidante ajuda a melhorar a saúde da pele, retardando o envelhecimento e protegendo contra danos solares, além de ser crucial para a saúde dos olhos, prevenindo degeneração macular e catarata.

Além disso, a batata doce também possui vitamina C, que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, reduzindo inflamações e prevenindo doenças.

Por ser muito rica em fibras, é importante que o consumo de água acompanhe a ingestão de batata doce, para não gerar constipação.

Batata doce laranja

Batata doce laranja Foto: suehana - stock.adobe.com/Adobe stock

Um dos tipos da batata doce, a versão de coloração laranja talvez seja a que apresenta mais benefícios à saúde. De acordo com a com a editoria Bem-estar, do Estadão, um estudo da Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, concluiu que a batata doce laranja é a que mais preserva benefícios antioxidantes, mesmo após o cozimento.

Receitas com batata doce

Agora que você já sabe como a batata doce pode contribuir para uma alimentação saudável, que tal aprender algumas receitas que levam o ingrediente de formas que você nem imagina? Confira três sugestões de preparos deliciosos a seguir:

Purê de batata doce

Purê de batata de batata doce com limão Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Este purê é uma ótima combinação para acompanhar um bife à milanesa ou lombo de porco assado, além de ajudar a manter uma alimentação saudável e rica em nutrientes. Veja a receita completa.

Batata doce assada na brasa com manteiga

Batata doce assada na brasa com manteiga Foto: Gui Galembeck

Uma das formas de preparar a batata doce é na brasa e para deixá-la ainda mais saborosa, você pode incorporar à polpa açúcar, manteiga, sal e pimenta-do-reino. Veja a receita completa.

Gratinado de batata doce

Gratinado de batata doce Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Fácil de preparar, esse gratinado de batata doce leva creme de leite, manteiga, alho, queijo parmesão ralado e sálvia. Perfeito para um almoço de domingo. Veja a receita completa.