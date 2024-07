Conheça os benefícios da soja e veja receitas

A soja é um dos alimentos mais consumidos do mundo e está presente em boa parte dos produtos culinários, podendo compor farinha, óleo, pasta e até carne. Muito comum nas cozinhas de todo o mundo, esse grão além de versátil pode atuar contra algumas doenças. Um novo estudo mostrou os benefícios da soja no combate à obesidade.

Benefícios da soja para a saúde

Cientistas espanhóis descobriram que a soja apresenta propriedades contra a obesidade e hepatoprotetoras das isoflavonas, substâncias de origem vegetal encontradas principalmente na soja e que atuam de forma similar a determinados hormônios que o organismo humano segrega, como os estrogênios.

O estudo, realizado por membros do Centro de Pesquisa Biomédica em Rede-Fisiopatologia de Obesidade e Nutrição (CIBERobn) da Fundação Imabis de Málaga, foi publicado na edição de dezembro da revista British Journal of Pharmacology.

Alternativa para a obesidade?

Além das propriedades protetoras das isoflavonas da soja contra o aumento de peso, a pesquisa revelou também seu papel na ativação da gordura termogênica e na redução da esteatose hepática associada (gordura no fígado).

A partir destas descobertas, os pesquisados acreditam que a aplicação das isoflavonas em humanos poderia estabelecer uma nova via terapêutica para a obesidade utilizando, em vez de remédios, os ingredientes ativos da soja. Para saber mais sobre as descobertas e os benefícios da soja, acesse o conteúdo completo na editoria de Saúde, do Estadão.

Receitas com soja

Como sabemos, a soja está presente nos mais diversos tipos de alimento, tais como missô, hambúrgueres e pratos tradicionais. A seguir, veja três sugestões de receitas que levam soja de diferentes maneiras:

Ensopado de pasta de soja

O Doenjangjjigae é um ensopado à base de tofu, carne suína, frutos do mar, abobrinha e outros ingredientes, temperados com pasta de soja. Esse prato é super popular na Coreia, assim como o arroz com feijão é no Brasil. Veja a receita completa.

Blend de hambúrguer vegano

Essa opção de hambúrguer vegano do The Burger Map é perfeita para quem adora um sanduíche bem feito. O hambúrguer é feito de proteína de soja, diversos vegetais e caldo de legumes. A receita rende quatro discos de hambúrguer de 140 gramas. Veja a receita completa.

Frango teriyaki com missô

O truque dessa receita é o missô, a pasta de soja fermentada. É nele que o frango fica marinando para dar sabor e textura à carne. O missô é um dos produtos mais indicados para ter acesso aos benefícios da soja. Veja a receita completa.