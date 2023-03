Blend de hambúrguer vegano Foto: Divulgação The Burger Map Por Redação Paladar Blend de hambúrguer vegano Confira a receita do blend de hambúrguer vegano do The Burger Map Dificulade Médio Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Os veganos também gostam de hambúrguer! Aprenda a deliciosa receita do blend de hambúrguer vegano do The Burger Map, perfeita para os veganos que adoram um sanduíche bem feito. O hambúrguer é feito de proteína de soja, diversos vegetais e caldo de legumes. A receita rende quatro discos de hambúrguer de 140 gramas. Confira o passo a passo e se delicie.