É uma boa ideia trocar o café pelo chá?

É mesmo uma boa ideia trocar o café pelo chá? Para quem quer parar de tomar café, a resposta é sim. O chá pode ser uma ótima alternativa, pois também possui cafeína e os dois funcionam de forma parecida em relação ao foco.

Ao Paladar, a professora de bebidas e harmonização da Anhembi Morumbi, Graziela Von Kossel, explicou que “a substância do café dá aquele pique para treinos físicos, e a do chá é indicado para estudos, tanto que os monges usam para meditar e focar naqueles períodos que precisam ficar em silêncio”.

O que é o chá?

Ao contrário do que você possa imaginar, todos os chás, exceto o mate, vêm de uma só planta, a Camélia Sinensis. Segundo a nutricionista Thaís Barca, o que difere o gosto são as partes de que cada um provém. O chá branco nasce dos brotos e das folhas mais jovens, já o chá verde é elaborado com as folhas um pouco mais velha, enquanto o chá preto vem dos brotos e folhas velhas que têm que murchar.

Os sabores conhecidos como camomila, boldo, canela e outros não fazem parte da família dos chás. De acordo com especialistas, são apenas seis famílias: branco, amarelo, verde, vermelho (Pu Erh), oolong e preto vindos da Camélia Sinensis. Os outros sabores conhecidos são chamados de infusão.

Cafeína no chá

Thaís Barca explica que teor de cafeína que contém nos chás muda de acordo com cada estilo e sabor. Dependendo da forma como o chá verde é feito, contém até 61 miligramas em uma xícara de 200 ml. Já o chá preto vai até 81 miligramas e o branco atinge 40 miligramas. Uma xícara de café, por outro lado, chega a 200 miligramas. Para saber mais curiosidades sobre chá, leia a matéria de Helena Gomes, no Paladar.

