Bolo de coco gelado surgiu de forma espontânea; conheça a história e aprenda a fazer

O bolo de coco gelado agrada a muitos principalmente pela mistura de texturas e sabores no paladar, já que apresenta a combinação do acentuado gosto de coco e uma textura cremosa de dar água na boca. A receita é simples de preparar em casa, e uma da curiosidades sobre ela é que foi criada de forma espontânea.

Tudo começou com a pressa de uma dona de casa em um dia comum. Ela preparou o bolo de coco perfeitamente, mas queria esfriá-lo mais rapidamente, e acabou colocando o preparo no congelador. Assim, a dona de casa acabou criando assim o bolo de coco gelado.

Posteriormente, a receita tornou-se aquela que relembra o gostinho de infância em cada mordida, como se fosse uma receita afetiva da casa dos avós. Ficou com vontade? Aprenda a receita compartilhada pela Padoca do Maní:

Bolo de coco gelado. Foto: Padoca do Maní

Ingredientes

Para preparar o bolo de coco gelado, você vai precisar de leite condensado, leite, suco de laranja, ovos, açúcar, farinha de trigo e leite de coco. Confira a proporção de cada um dos ingredientes na receita completa.

Dica especial

Resumidamente, o preparo envolve deixar a massa e a calda bem elaboradas para depois serem combinadas. Esse processo ocorre somente próximo do final, quando a sugestão é retirar o bolo do forno e fazer furos na massa com o garfo, despejando então a calda. Essa é uma dica especial. Veja a receita completa aqui.

Bolo de coco gelado e abacaxi

O bolo de coco possui algumas combinações especiais, e uma delas é com abacaxi. A chef Janaína Torres compartilhou os ingredientes e passos para preparar em casa o bolo de coco gelado e abacaxi. Veja a receita completa aqui.