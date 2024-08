Confira 3 dicas infalíveis para nunca mais errar nas receitas de bolo

Deixar o bolo ficar solado, com gosto muito acentuado de ovo ou uma textura esfarelada são erros comuns na cozinha. Receitas de bolo, por mais que possam ser simples, exigem algumas regras a serem seguidas e que na verdade são muito funcionais para que o resultado dê certo em sua totalidade, independente do sabor escolhido.

Fugindo dessas características negativas, os bolos ganham uma textura macia no interior, com um sabor equilibrado e que desmancha na boca. Quer saber como sempre ter esse resultado positivo? Confira abaixo três dicas infalíveis:

1. Tempo de forno

O tempo de forno adequado é um dos pontos importantes para ter um bolo fofinho ao final. A massa precisa de tempo de cocção para que fique equilibrada, e retirar a massa do equipamento antes do tempo impede que o bolo naturalmente finalize esse processo.

2. Atenção aos ingredientes

A sugestão é não alterar as proporções do ingredientes, e sim utilizar balança, copo-medidor e outros utensílios que auxiliem a identificar uma quantia. Se a receita pedir uma determinada quantidade de farinha, por exemplo, coloque apenas ela, nada de retirar ou adicionar para mudar as proporções.

3. Hora de desinformar

Para desenformar o bolo, é importante que o bolo esteja frio. Caso você faça desenforme antes disso, há o risco do bolo despedaçar e daí para baixo, como uma massa crua.

Receita de bolo

Bolo de laranja simples

Com essas dicas infalíveis, agora é mais fácil fazer um bolo de laranja delicioso e com todas as características ideais. Aprenda quais ingredientes usar e passos a seguir com a chef Heloisa Bacellar. Veja a receita completa aqui.

Mais receitas de bolo

