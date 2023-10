Brasil tem 12 azeites entre os melhores do mundo; saiba mais

No dia 26 de setembro, o Flos Olei 2024, um dos guias mais importantes e respeitados globalmente, publicou sua 14ª edição, destacando 12 marcas de azeites brasileiros entre as 500 melhores do mundo em sua lista.

Fabricantes de 56 países participaram do processo de avaliação, onde receberam pontuações variando de 80 a 100 pontos. Surpreendendo a todos que acompanham, nove deles atingiram a pontuação máxima, cinco da Itália, três da Espanha e um da Croácia.

Segundo a CNN, a posição de destaque na lista brasileira foi conquistada pelo Prosperato, cuja produção tem origem em Caçapava do Sul (RS). A marca atingiu seu primeiro ciclo de colheitas há apenas uma década. Confira a listagem dos brasileiros:

Prosperato (Caçapava do Sul/RS): 95 pontos

Sabiá (Encruzilhada do Sul/): 95 pontos

Verde Louro (Canguçu/RS): 93 pontos

Lagar H (Cachoeira do Sul/RS): 91 pontos

Capela de Santana (Sentinela do Sul/RS): 88 pontos

Estância das Oliveiras (Viamão/RS): 88 pontos

Capolivo (Canguçu/RS): 88 pontos

Bem-Te-Vi (Encruzilhada do Sul/RS): 85 pontos

Casa Marchio (Encruzilhada do Sul/RS): 84 pontos

Al-Zait (Rosário do Sul/RS): 83 pontos

Orfeu (São Sebastião da Grama/SP): 83 pontos

Verolí (Sapucaí-Mirim/MG): 83 pontos

Receitas testadas e aprovadas

