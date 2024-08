Se há um país que tem se destacado como o algoz do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, é o Japão. O futebol feminino, o skate e o judô são apenas alguns exemplos das competições em que os brasileiros perderam para os atletas japoneses. Essas derrotas repetitivas em várias modalidades têm impressionado os brasileiros, que expressam suas frustrações nas redes sociais e criam memes sobre a situação, com destaque especial para piadas relacionadas à comida japonesa.

Vingança culinária

Na internet, pessoas prometem fazer pizza de sushi, temaki de batata frita, bolo de sushi, ovo de Páscoa de sushi, sopa de sushi, temaki de churrasco e tudo o que for possível. Outros dizem que as vitórias do país asiático sobre o Brasil são uma espécie de “vingança” dos japoneses pelas mudanças e complementos nos pratos da culinária tradicional.

“O Japão pagará caro”, escreveu um usuário do X, com imagens de bolo de sushi, sushi-dog e pizza de sushi. “Isso que tá acontecendo nas olimpíadas é uma vingança do Japão pelo Brasil botar tanto cream cheese na comida deles”, afirmou um internauta.

Comida japonesa brasileira

Apesar das ameaças de brincadeira, muitas comidas típicas do Japão realmente passaram por algumas mudanças desde que chegaram por aqui. É muito claro que existe a comida tradicional japonesa e a comida japonesa brasileira.

No Brasil, a gastronomia considerada japonesa é diferente porque adaptações precisaram ser feitas quando os imigrantes vieram de lá para cá. A comida teve que se adequar ao paladar brasileiro com tempo, assim como a pizza trazida pelos italianos. Os novos “ingredientes abrasileirados”, porém, causam estranheza em muitos japoneses.

Segundo dados do iFood, os brasileiros adoram um cream cheese no temaki e um hot roll de banana, que estão entre os itens mais pedidos dessa culinária no aplicativo. Confira a seguir algumas das comidas japonesas que só podem ser encontradas no Brasil:

Acaramaki (bolinho de arroz empanado e frito no azeite de dendê com recheio de temaki)

Temaki de salmão com cream cheese

Pizza de sushi

Sushi doce com manga, morango, banana, goiabada…

Sushi ou sashimi com peixes brasileiros e de água doce

Hot roll

Temaki servido no pote

Sushi com arroz, lasanha e salada no prato do self-service

Restaurantes japoneses em São Paulo

A cidade de São Paulo possui um dos mais famosos redutos orientais do Brasil: a Liberdade. Com uma grande população de japoneses, chineses e coreanos, o bairro contribuiu muito para ascensão da culinária asiática na cidade.

O local é perfeito para encontrar restaurantes que servem desde a verdadeira comida japonesa, como aquelas que foram adaptadas ao paladar brasileiro. Confira a lista dos melhores restaurantes a seguir: