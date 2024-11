Cachaça vai bem na cozinha? Saiba como utilizar a bebida para ter sabores e aromas especiais

A cachaça é uma bebida tradicional brasileira muito utilizada no preparo de drinques como caipirinha. No entanto, ela também pode servir como ingrediente na cozinha, trazendo aromas e sabores especiais para os pratos.

A bebida ainda contribui para amaciar carnes e é um contraponto para o sabor da gordura. Pode ser usada para marinar, grelhar, assar, flambar e cozinhar no vapor. Além disso, rende bons molhos e caldas.

A cachaça funciona em receitas com carne, frango, frutos do mar, legumes e até mesmo doces. Saiba tudo sobre como usar a bebida na cozinha no Caderno de Receitas “Leve a cachaça para a cozinha: ela é um ingrediente versátil e saboroso”.

Menos é mais

Quando for cozinhar com cachaça, porém, vale uma ressalva: menos é mais. Em quantidades exageradas, o álcool pode tomar conta do prato e ofuscar os outros sabores, especialmente se a bebida for envelhecida em madeira, pois possui sabor e aroma mais intensos.

Isso não significa que as cachaças amareladas não podem funcionar na cozinha, mas é preciso ter mais cuidado e atenção. Na dúvida, prefira as branquinhas, que são um curinga para qualquer preparo.

Receitas com cachaça

Arroz com pernil, cachaça e frutas

Arroz com pernil, cachaça e frutas Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O arroz com pernil e frutas é uma ótima receita para usar cachaça. A bebida aparece na marinada que vai ao forno junto com o pernil e como parte do líquido em que o arroz é cozido, sendo responsável por dar mais sabor a todos os elementos do prato. Veja a receita completa.

Linguiça com uva e cachaça

Linguiça com uva e cachaça Foto: Codo Meletti|Estadão

A combinação de linguiça e cachaça tem cara de aperitivo e é exatamente isso o que esse prato tem a oferecer. A dupla aparece acompanhada de uvas, que emprestam acidez a junção de ingredientes. Veja a receita completa.

Bombom de cachaça

Bombom de cachaça Foto: Roberto Seba/Estadão

O sabor potente do álcool e doçura da cana fazem da cachaça um ingrediente que também vai bem com doces. Nesse bombom, ela entra na ganache que será o recheio da sobremesa. Veja a receita completa.

Como harmonizar cachaça

Além de ir bem na cozinha, a cachaça também harmoniza bem com pratos e não apenas com tira gosto, como é o mais comum. Os meios para harmonizar pratos e pingas são parecidos com os usados em uma harmonização com vinhos. Portanto, pratos leves pedem bebidas mais leves e receitas mais pesadas vão bem com cachaças mais encorpadas.