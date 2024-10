Café conilon e robusta: vale a pena experimentar e onde comprar?

A diversidade dos estilos de café é ampla, variando do espresso intenso ao suave café coado. Cada método de preparo oferece diferentes sabores e aromas, atendendo gostos variados.

Quando falamos dos cafés conilon e robusta, estamos falando de boa qualidade, um perfil sensorial menos exuberante e ainda uma alta demanda no mercado consumidor.

Mesmo com as diferenças marcantes no sabor e aroma, esses dois estilos de café estão se saindo muito bem com os amantes da bebida. Por esta razão, empresas líderes do mercado estão fazendo de tudo para encontrar origens e grãos que podem estabelecer novas categorias de produtos.

Segundo o blog “Um café para dividir” do Estadão, escrito por Ensei Neto, três marcas muito conhecidas no Brasil lançaram seus produtos vinculados há esses estilos de bebidas sofisticadas e de características novas. Confira abaixo quais são as marcas para ficar mais fácil na hora de comprar:

Marcas de café

3 Corações: lançou microlotes de grãos de robustas cultivados na Amazônia, particularmente em comunidades indígenas. Linha Tribos, abrindo caminho para uma categoria específica.

Nestlé: Lançou no primeiro semestre de 2022 o microlote Pontões Capixabas, edição limitada com grãos de Conilon do Espírito Santo. Em maio deste ano, deu continuidade aos lançamentos de sua linha de microlotes Origens do Brasil, foi a vez do Montanhas Capixabas, um 100% Robusta.

Melitta: No mês de setembro desde ano, também incluiu na linha Regiões Brasileiras o Terras Capixabas, 100% canephora, com distribuição em todo o território nacional. Veja mais detalhes aqui.

A qualidade do café pode contribuir para o seu bem-estar?

A forma como o café afeta o corpo pode variar de pessoa para pessoa, podendo potencializar sintomas de enxaqueca ou insônia. Segundo Ensei Neto, especialista em café, a qualidade da bebida também está relacionada ao possível mal-estar que o consumidor pode sentir. Confira o que pode definir a qualidade do café e veja também dois testes, disponíveis neste link.