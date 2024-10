4 bares em São Paulo para você experimentar drinques com café

Alguns drinques com café se destacam pela tradição, como o espresso martini. Enquanto outros vão ganhar espaço nesse setor pela autenticidade, como os drinques autorais com café. Bares de São Paulo oferecem essa segunda versão com qualidade e sabor. Veja abaixo onde experimentar:

1. Flora Bar

A bartender argentina Chula Barmaid é responsável pela carta do Flora Bar, na Cerqueira César, e desenvolveu alguns drinques autorais.

Entre eles, está o coffee ananas, com destaque para o cold brew e o uso do limão na composição, um conjunto que adiciona um toque frutado. Apesar da ousadia, no estabelecimento também dá para encontrar versões clássicas.

O coffee ananas é um dos drinques desenvolvidos por Chula Barmaid para o Flora Bar

2. Pensão Bar

Esse estabelecimento de Pinheiros possui por trás de uma das criações autorais o bartender e consultor Chris Carijó, que criou o rabo de galo Carijó. A bebida inclui vermute tinto, Cynar café, cachaça envelhecida em carvalho e casca de laranja-baía.

3. Song Qi

O dufftown express é uma das alternativas do Song Qi. O bartender Ricardo Takahashi criou essa versão usando uísque Singleton, Carpano classico e cold brew, ganhando destaque na carta do estabelecimento.

4. Atlântico 212

Nesse bar de Pinheiros você encontra diversas opções, entre elas o tiramisù líquido, um drinque autoral da bartender Chula Barmaid. Ao ser inspirado na sobremesa italiana -como remete o nome-, a bebida leva uísque bourbon, café espresso e mascarpone com protagonistas dos ingredientes do drinque com café.