Café descafeinado tem benefícios? Descubra o que os estudos mostram

O café é uma das bebidas mais populares do mundo e uma das mais consumidas pelos brasileiros. Durante muitos anos, ele foi considerado um vilão, mas estudos recentes mostram que os efeitos do grão podem contribuir para a saúde, inclusive a versão do café descafeinado.

Consumo de café

Segundo a matéria publicada na editoria Life/Style, do Estadão, o consumo de café tem sido associado a um risco reduzido de todos os tipos de doenças, incluindo mal de Parkinson, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, cálculos biliares, depressão, suicídio, cirrose, câncer de fígado, melanoma e câncer de próstata.

Estudos apontam ainda que o consumo de quatro a cinco xícaras de café de mais ou menos 240 ml (ou cerca de 400 mg de cafeína) por dia está associado a taxas de mortalidade reduzidas.

Benefícios do café

Além da cafeína, existem outras substâncias no café e algumas com efeitos muito positivos, como os polifenóis e antioxidantes. Os polifenóis podem inibir o crescimento das células cancerosas e reduzir o risco de diabetes tipo 2. Já os antioxidantes, que têm efeitos anti-inflamatórios, podem combater doenças cardíacas.

Café descafeinado também faz bem?

O café descafeinado também traz benefícios para a saúde. Assim como o café com cafeína, ele tem polifenóis e contém propriedades anti-inflamatórias que podem reduzir o risco de doenças. Além disso, essa versão é ideal para quem tem problemas com insônia e mulheres grávidas.

A gravidez altera a forma como o corpo metaboliza a cafeína, e as mulheres grávidas ou as que estão amamentando são aconselhadas a evitar totalmente, tomar café descafeinado ou, então, limitar a ingestão de cafeína a menos de 200 mg por dia, a quantidade em cerca de duas xícaras de café.

Receitas com café

O café é bastante versátil e pode ser utilizado de diversas formas na cozinha, seja para tomá-lo puro ou fazer um belo drinque. Você ainda pode usá-lo como toque especial em sobremesas. O Paladar separou algumas receitas com café para você preparar em casa. Confira aqui.