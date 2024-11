Quantas xícaras de café por dia fazem bem para a saúde? Veja receitas

Café com bolacha, café com bolo, café com pão... São muitas as combinações com café. Esse é um dos motivos que tornam a bebida tão requisitada para marcar presença em uma rotina, sem contar, é claro, o sabor marcante e o aroma agradável.

Segundo a matéria de Jane E. Brody ao Estadão, na editoria Lyfe/Style, o café oferece benefícios para a saúde especialmente quando consumido com moderação. A recomendação de especialistas é de quatro a cinco xícaras de café por dia, o que equivale a 240 ml.

Benefícios do café

O café é rico especialmente em antioxidantes, cafeína e polifenóis, que podem contribuir para ampliar os efeitos anti-inflamatórios no corpo e combater doenças cardíacas, entre outras vantagens. Hoje, comprovadamente por meio de estudos, o café pode fazer parte de um estilo de vida saudável.

No entanto, vale considerar que, quando o café é consumido em excesso, a cafeína presente na composição pode potencializar os receptores já existentes, em vez de ser o motivo de problemas de saúde como enxaquecas, gastrite ou insônias.

Receitas com café

O café não é aproveitado somente em bebidas. Você pode explorar o ingrediente em receitas como pudim de café, manteiga de café, mousse de espresso e panqueca de café, diversificando sua alimentação com esse grão marcante tanto em sabor quanto em aroma. Confira outras receitas com café neste link.

