A caipirinha é um drinque tradicional brasileiro feito com cachaça e conhecido em todo o planeta. A popularidade da bebida é tanta que ela faz parte do ranking de melhores coquetéis do mundo, feito pelo TasteAtlas.

O drinque do Brasil aparece em quinto lugar entre as bebidas mais amadas em uma lista de 500 coquetéis.

Caipirinha é o 5º melhor coquetel do mundo

O TasteAtlas descreve a bebida como um coquetel feito com cachaça, açúcar e limão. Com poucos ingredientes, o drinque é muito simples de fazer, basta misturar o suco e as rodelas de limão com cachaça e açúcar. Não esqueça do gelo que faz toda a diferença nessa bebida.

“A maneira tradicional de fazer caipirinha é em uma única jarra grande que pode ser compartilhada entre as pessoas, mas também pode ser servida em um copo old-fashioned com uma fatia de limão para enfeitar”, destaca a plataforma.

PUBLICIDADE

Como fazer caipirinha?

Confira algumas dicas para preparar a caipirinha perfeita em casa. Seguindo a receita prática de forma correta, a caipirinha não terá amargor, excesso de bagaço ou açúcar sobrando no fundo. Veja a receita completa.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como ‘melhores coquetéis do mundo’.