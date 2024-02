Caipirinha de vinho: conheça a versão espanhola da clássica bebida brasileira

Feita com suco de limão, açúcar e cachaça, a caipirinha é uma das grandiosas invenções brasileiras conhecidas pelo mundo todo. Sua facilidade de preparo permite diversas adaptações, tanto substituindo o limão por outras frutas quanto substituindo a cachaça - também uma criação nacional - por outras bebidas alcoólicas, como gim, vodca, e por aí vai.

Com tantas opções, algumas polêmicas em torno do nome do drinque podem surgir, visto que há quem afirme que só pode levar o título de caipirinha a versão que for à base da nossa aguardente e as demais devem possuir outro nome. Mas, discussões à parte, fato é que variações existem e são apreciadas pelos mais diversos paladares.

Uma delas é o rebujito ou “caipirinha de vinho”, uma bebida espanhola que se assemelha à composição da caipirinha tradicional por ser refrescante e misturar álcool e limão - ainda que não a fruta natural. O drinque leva vinho branco, hortelã e refrigerante sabor limão, e fica pronto em poucos minutos. Confira o passo a passo aqui.