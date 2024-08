Qual é o ponto certo do camarão? Confira dicas e receitas

O camarão pode parecer um ingrediente complicado de trabalhar, mas na verdade é simples, exigindo técnicas específicas para tornar o preparo fácil. Um dos pontos importantes é saber o ponto certo do camarão. Essas e outras informações ajudam a arriscar (e acertar) o preparar o pescado.

O Paladar conversou com a chef Heloisa Bacellar para responder a essa pergunta e, além de tirar a dúvida, ajudar a deixar as suas receitas com camarão ainda melhores (confira receitas com camarão mais abaixo). A chef respondeu que tudo depende da forma que você for fazer o camarão, mas é essencial entender que a intensidade do fogo e o curto tempo são fundamentais.

Na frigideira e no forno: quanto tempo?

Na frigideira, por exemplo, é necessário deixar o fogo alto e apenas ‘’selar’' o camarão, o que o torna dourado por fora e macio por dentro. No forno funciona de maneira similar, a temperatura precisa estar alta. Para a chef, apostar em 5 a 10 minutos (no máximo!) em ambas formas é ideal para que o camarão chegue no ponto correto.

Apesar do ingrediente ser versátil em relação aos seus preparos, é uma combinação de tempo e temperatura. Nada de apostar em fogo baixo ou forno frio, porque quanto mais tempo ficar no fogo baixo, mais alto é o risco de se tornar borrachudo.

Receitas com camarão

Risoto de camarão

O chef Rafael Braga, do Bambu Restaurante, compartilhou com o Paladar esta receita fácil de ser elaborada em casa. O risoto de camarão é uma ótima combinação para quem deseja surpreender no almoço ou jantar. Veja a receita completa aqui.

Risoto de camarão Foto: Elias Gomes

Empadão de camarão

A massa, o recheio e a montagem deste empadão de camarão são feitas em poucos passos, utilizando ingredientes como cebola, alho, farinha de trigo, caldo de frutos do mar e outros. Veja a receita completa aqui.

Empada de camarão Foto: Unsplash

Spaghettini com camarões

Agora que você sabe o ponto certo do camarão, pode fazer essa massa combinada com camarão em apenas sete passos. A sugestão é finalizar o prato acertando a quantidade de sal e adicionando salsinha picada. Veja a receita completa aqui.

