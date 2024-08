Fruta exótica é rica em vitamina C e ajuda a combater gripes e infecções: veja benefícios e usos

O Brasil é amplo quando o assunto é culinária. Basta pesquisar ou presenciar as maravilhas nativas presentes em diversas regiões. Algumas delas se enquadram na categoria exótica por serem mais difíceis de serem encontradas e poucos exploradas. Um dos exemplos é o camu-camu, uma fruta exótica versátil na cozinha e benéfica para o organismo.

Camu-camu Foto: Gino Tuesta/Adobe Stock

Você conhece essas qualidades? O fruto pequeno e arrendado é nativo da região amazônica e possui cor bordô por fora e esbranquiçada por dentro. Será que ela é repleta de benefícios?

Camu-camu Foto: juerginho/Adobe Stock

Benefícios do camu-camu

Segundo a matéria no Summit Agro, do Agro Estadão, sim. A camu-camu é especialmente rica em vitamina C, e, quando comparada a laranja, ela possui 30 vezes mais dessa vitamina na composição, o que a torna muito benéfica para a saúde. Esse composto no organismo ajuda a combater gripes e infecções.

Camu-camu na gastronomia

O camu-camu pode ser consumido in natura ou estar entre os ingredientes de receitas diversas. Ele vai muito bem em preparos de sabores doces, como geleias, licores e sorvetes, ou então pode adicionar mais sabor e cor a bebidas como sucos e smoothies.

Camu-camu Foto: Ildi/Adobe Stock

Outra fruta exótica

Cambuci

Outra fruta exótica é o cambuci, que possui um sabor azedinho e combina tanto com receitas doces quanto com salgadas trazendo contraste aos pratos. Ela é rica em vitaminas e minerais que fazem bem para a saúde. Aprenda uma receita com cambuci:

Foto: Tiago Queiroz

Geleia de cambuci

Você pode ter uma geleia de camu-camu e outra de cambuci na sua casa. É necessário guardar a geleia de cambuci em um vidro esterilizado para manter seu sabor e textura. Veja a receita completa aqui.

