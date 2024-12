Como saber se o cannoli é bom? Especialista responde

O cannoli é um doce que pode aparecer em vitrines de confeitarias, porque une a massa crocante com o recheio generoso, formando uma combinação de aparência bonita e digna de destaque. Para além de beleza, esse doce também entrega sabor quando bem feito.

Buddy Valastro, chef da Carlo’s Bakery, compartilhou com o Paladar como deve ser um cannoli para que ele tenha qualidade. Ele começa explicando que o equilíbrio entre a quantidade de massa e de creme é um dos fatores fundamentais para o cannoli perfeito.

Sobre o creme

Além disso, ele considera que o creme é uma ‘’grande estrela’' desse doce. ‘’Começa pela ricota, açúcar, gotas de chocolate, um pouco de canela e baunilha, e é isso’', comenta, sobre os ingredientes da receita tradicional, mostrando que são simples.

E o resultado final?

Em seu resultado final, Valastro considera que o doce italiano precisa ter uma textura sedosa, fresca, suave e crocante, um conjunto adquirido após o passo a passo de um preparo minucioso da massa e do creme.

Receitas de cannoli

Apesar do cannoli com recheio doce ser o mais comum, também é possível fazer o docinho com ingredientes salgados, aproveitando sua versatilidade. Ficou com vontade de fazer apostas caseiras? Teste o cannoli de cambuci ou o cannoli de parmesão.

Onde comer cannoli em São Paulo?

Saber como reconhecer um bom cannoli e ter receitas na manga para matar a vontade do doce, se aventurando, na cozinha é bom. Além disso, dá para aproveitar os diversos sabores do doce italiano em São Paulo.

Paladar reuniu lugares que servem cannoli com qualidade, e alguns se destacam tanto pela produção tradicional quanto pela que considera ingredientes tendências. Quer conhecer todos? Confira o conteúdo completo aqui.