Cannoli: Saiba onde encontrar o doce italiano em São Paulo

Assim como o tiramissu, o cannoli é uma das sobremesas italianas mais conhecidas ao redor do mundo.

Referência até mesmo em filmes como “O Poderoso chefão”, o doce ganhou espaço em casas especializadas em iguarias italianas e faz sucesso entre os brasileiros.

Confira casas que oferecem cannoli:

Cannoleria do Bixiga

Tradicional, é difícil encontrar um fã de cannoli que não conheça a Cannoleria do Bixiga. De pé na rua Treze de Maio, a casa oferece sabores variados da iguaria italiana. Os destaques ficam para os sabores tradicional, baunilha e passas ao rum.

Onde: R. Treze de Maio, 718, Bela Vista. 96610-6084. 11h00/20h00 (dom. 11h/17h; fecha de 2ª a 5ª).

Cannoleria do Bixiga aposta em sabores típicos italianos. Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Moscatel Restaurante e Doceria

Também no coração do Bixiga, a Moscatel oferece uma típica experiência italiana quando o assunto são os cannoli. Crocantes, de massa fina e com recheios frescos, acrescentados na hora, a casa oferece diversos sabores da iguaria, com destaque para o de ricota com limão siciliano e ricota com frutas cristalizadas.

Vale ressaltar que a casa promove um festival anual em homenagem ao doce com sabores exclusivos.

Onde: R. Treze de Maio, 655, Bela Vista. 3853-0954. 09h/17h (dom. 09h/18h; seg. 10h/17h);

Restaurante Moscatel faz sucesso com os sabores ricota com limão siciliano e baunilha. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADÃO

Padaria São Domingos

Também no centro de São Paulo, a Padaria São Domingos fez fama pelos filões, massas e quitutes, dentre eles, os cannoli.

De sabor adocicado, a sobremesa encontrada no estabelecimento conta com recheio firme e sabor adocicado, além de massa crocante e sequinha.

Onde: R. São Domingos, 330, Bela Vista. 3104-7600. 08h/19h (sáb. 07h/20h e 18h/22h; dom. 07h/15h);

Antonio Cannoli

No número 112 da Rua Javari a banquinha do Antonio, batizada como Antonio Cannoli, funciona a todo o vapor.

Quem decide assistir a um jogo no estádio Conde Rodolfo Crespi, do Juventus, imediatamente é convidado a experimentar a iguaria preparada por Antônio Garcia.

Dentre a gama de sabores, vale experimentar o de creme de limão, que conta com casquinha crocante e sabor equilibrado.

Onde: R. Javari, 112, Mooca. 93707-9985. 14h/22h(fecha de 2ª a 6ª);

Pizza da Mooca

Para quem não abre mão da iguaria italiana, a pizza da Mooca oferece opções como ricota e pistache com cereja.

A sobremesa conta com recheios que derretem na boca e massa crocante, feita todos os dias na casa.

Onde: R. da Mooca, 1747, Mooca. 3571-1221. 18h/22h (sex. e sáb. 18h/23h);

Pizza da Mooca oferece opções de Cannoli para quem não abre mão do doce Foto: Mario Rodrigues