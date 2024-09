Cantora country, mundialmente famosa, lança coleção de biscoitos com abóbora

Conhecida mundialmente pelos seus hits “Jolene”, “Islands in the stream”, “I will always love you”, entre outros, Dolly Parton se tornou uma das mulheres mais influentes dentro da música. Elevando ainda mais o seu sucesso, a madrinha do country se colocou em uma nova fase de sua carreira assumindo um outro lado: o gastronômico.

Segundo o jornal americano The Kitchn, Duncan Hines expandiu sua linha de panificação com Dolly Parton com seu mais recente lançamento de uma mistura de biscoitos mastigáveis com especiarias de abóbora. Dentro da linha de colaboração entre a marca e a diva pop já estavam sendo comercializados outros tipos de mistura como: bolos, biscoitos, panquecas, muffins e brownies — todos inspirados nas receitas simples da família de Dolly.

Além disso, a mistura para biscoitos de especiarias de abóbora da Dolly Parton chegou às prateleiras em agosto e agora está disponível em varejistas selecionados por um tempo limitado, incluindo Walmart e Instacart, redes famosas de supermercado nos Estados Unidos.

Saiba mais

Mais novidades

Se você ficou com um gostinho de quero mais, a Dolly compartilhou em março deste ano uma super novidade envolvendo mais receitas de família.

Ainda este mês, no próximo dia 17, terça-feira que vem, a cantora country vai lançar um livro de receitas ao lado da irmã, Rachel Dennison. “Escrevi este livro com a minha irmã Rachel, que pode ser a melhor cozinheira que conheço. Se você é como nós e acredita que a boa comida e os bons momentos são a melhores coisas para o amor puro. Então faça uma viagem conosco, até à cozinha”, escreveu a artista na legenda da postagem.

Paladar

