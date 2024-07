Confeiteira busca diamante de R$ 20 mil perdido em cookies vendidos a clientes

Por trás de uma vitrine recheada de doces variados, geralmente está uma confeiteira dedicada. São bolos, cookies, tortas, brigadeiros e outros doces que encantam os olhos dos clientes, mantendo o negócio funcionando.

Assim ocorre com Dawn Sis Monroe, à frente da Sis Sweet Cookies & Cafe (EUA). Nos últimos meses, a profissional não está divulgado os seus doces, e sim buscando um diamante perdido de um anel, que caiu provavelmente durante o preparo das receitas.

O curioso é que Dawn alerta que o diamante pode estar em algum dos seus cookies vendidos, produção de principal foco da sua confeitaria. Ela pediu que os compradores tomassem cuidado e atenção em cada mordida, já que desconfia que pode estar dentro deles.

Além do diamante valer um grande valor, aproximadamente R$ 20 mil, a confeiteira lamenta também pela perda de fator emocional, já que o diamante faz parte do anel dos seus longos anos de noivado. As informações são do portal PEGN.

Onde encontrar bons cookies em São Paulo

O cookie é um dos doces de origem norte-americana que ganhou popularidade mundial, e hoje existem locais destinados ao seu preparo. O Paladar separou uma lista completa de lojas e quiosques que se destacam pela produção de qualidade dos cookies na cidade, totalizando oito estabelecimentos. Confira todos eles na matéria completa de Matheus Mans.

Cookie clássico

As muitas versões do cookie acompanham a tendência dos recheios mais famosos na confeitaria. Mas o cookie clássico é aquele que agrada diversos paladares, além de ser fácil de preparar em casa. Veja a receita completa aqui.

Delicioso cookie Foto: Ana Schad

Cookies de chocolate

Entre as diferentes versões cookies, um dos mais conhecidos é o de sabor chocolate. A sua receita inclui chocolate meio amargo, cacau em pó, farinha de trigo e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.