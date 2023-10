Carole Crema defende brigadeiro raiz; entenda

As pessoas sempre comentam sobre a polêmica do brigadeiro autêntico. Mas não deveria haver polêmica, pessoal! Segundo a chef, brigadeiro é simplesmente uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e de três a quatro colheres de chocolate em pó ou achocolatado.

Segundo a Band, a chef diz que o que ocorre é que as pessoas decidiram “sofisticar”. Além disso, ela não é fã dessa palavra, mas “sofisticar” significa tornar elaborado um doce que é a essência da doçura brasileira, um doce que faz parte do cotidiano. Então, usar creme de leite, chocolate em barra, granulado de origem duvidosa, pode? Pode. É gourmet? Não, porque essa palavra não se encaixa bem com um brigadeiro – vai se transformar em algo diferente.

Ela conta que um bom granulado vai bem? Vai muito bem! Agora, o chocolate belga em barra… Deixe para comê-lo puro ou para fazer uma mousse que vai, sim, exigir ingredientes especiais. Para o brigadeiro, vá no chocolate em pó que não tem erro.

Receitas testadas e aprovadas

