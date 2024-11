Testamos 10 marcas de carvão vegetal; conheça a 3ª melhor

Um bom churrasco pode precisar de alguns elementos para ser uma experiência marcante. Mas, mesmo com bons cortes e um bom churrasqueiro, um fator pode se apresentar como um terceiro fator da tríade de sucesso: o carvão.

Isso porque, escolher um carvão que dê um gás a mais para a churrasqueira pode não ser algo comumente pensado, mas é algo que impacta bastante o processo.

Por conta disso, o Paladar decidiu testar as marcas de carvão vegetal para decidir qual são as melhores para o consumidor. Em uma avaliação às cegas, o júri composto pela chef assadora Ligia Karazawa, pelo pitmaster Bruno Panhoca, do Rac-Coon Smoke House, pelo chef assador Lierson Mattenhauer Jr, do Xepa, e pela jornalista Danielle Nagase experimentaram fazer um churrasco com dez marcas diferentes de carvão.

A prova aconteceu ao mesmo tempo e em churrasqueiras da mesma marca e modelo, no intuito de promover equidade entre os produtos e não desequilibrar a disputa. Confira o top 3:

Top 3

1° Swift

2° Divininho

3° Faixa Preta

Faixa Preta

Dita como ecologicamente correta, a amostra pegou fogo rapidamente e com uma brasa potente. Entretanto, mesmo com uma resistência boa, ele ainda não conseguiu continuar após 1h30 por conta de suas toras bem secas. Mesmo assim, conseguiu o terceiro lugar. Veja o ranking completo.

Guia de churrasco

Paladar Testou

