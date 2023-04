Manual do churrasco

O manual completo do churrasco é um guia que ensina tudo o que você precisa saber para preparar um churrasco de qualidade. Ele contém detalhes e dicas de como escolher as melhores carnes, como planejar um churrasco econômico, como escolher as melhores bebidas, os utensílios necessários, como acender a churrasqueira e claro, apresenta as melhores técnicas para assar as carnes. Se você ficou curioso para saber como se tornar um churrasqueiro perfeito, confira essa lista de dicas especiais.

Como planejar o churrasco perfeito

Melhores cortes para churrasco Foto: Codo Meletti|Estadão

Planejar o churrasco perfeito pode parecer uma tarefa simples para muitos churrasqueiros experientes. Mas na verdade, chamar os amigos, escolher quem traz a bebida e comprar as carnes não são os únicos passos para organizar um bom churrasco. O churrasco ideal precisa de uma boa seleção de carnes, quantidades certas para não haver desperdício e claro, uma churrasqueira bem montada e potente. Para te ajudar a organizar o seu churrasco e fazer com que ele fique na medida certa, confira aqui as dicas especiais do chef Fabio Lazzarini sobre como planejar o churrasco perfeito.

Acompanhamentos para churrasco

Abraçadinho de bacon Foto: Felipe de Paula

O churrasco perfeito não depende apenas de carnes ou bebidas mais elaboradas, mas também de boas companhias, e claro, de ótimos acompanhamentos. Para que você possa arrasar no seu churrasco, confira aqui sete acompanhamentos práticos e muito saborosos, que com certeza irão te ajudar a sair do básico e impressionar os companheiros de brasa. Então prepare seus aperitivos, sua cerveja e aproveite essa lista que está incrível.

Bebidas para seu churrasco

Caipirinha de limão perfeita Foto: Rubens Kato

Cerveja, caipirinha, vinhos e outros drinques maravilhosos desempenham um papel crucial em um bom churrasco. Mas isso, com certeza, você já sabe. O que poucos têm ideia, é de qual tipo de bebida harmoniza perfeitamente com algumas carnes e acompanhamentos do churrasco. Para te ajudar a dar um up na sua carne na brasa e deixar o seu churrasco ainda mais gostoso, confira aqui as dicas do chefe do Bar do Bar Brahma, Bruno Campos, e da especialista em vinhos Suzana Barelli sobre quais são as melhores bebidas para o seu churrasco. De quebra, você ainda vai conferir três receitas de drinques simples e sofisticados: caipirinha de caju, Pink Lemonade e sangria de frutas amarelas.

Técnicas para churrasco

Confira as melhores dicas para o churrasco perfeito Foto:

Tornar-se um churrasqueiro de respeito é a meta de muitos apaixonados por churrasco. Arrancar elogios dos amigos e familiares com uma carninha na brasa não é uma tarefa tão simples, já que requer muitas horas de pilotagem de churrasqueira. Se você ainda tem dificuldade em deixar a carne no ponto, selar a gordura da forma correta ou não sabe quanto tempo a carne deve descansar para ficar mais suculenta, confira aqui cinco técnicas infalíveis para arrasar no churrasco.

Temperos para churrasco

O sal realça o sabor e suculência da carne Foto: unsplash

Quando o assunto é carne na brasa, cada churrasqueiro tem seu método na hora de temperar o churrasco. Mas você que não dispensa uma carninha suculenta, sabe qual é a melhor forma de temperar as peças? Para que você possa elevar o nível do seu churrasco, confira algumas dicas de como temperar o seu churrasco da maneira correta.

Vegetais no churrasco

Churrasco de vegetais Foto: Codo Meletti|Estadão

A churrasqueira é grande o suficiente para agradar a todos. Então, que tal abrir um espaço e grelhar alguns legumes? Com as dicas do chef Chico Mancuso, que é especialista em churrasco, você vai aprender a grelhar da maneira certa os vegetais, sem deixá-los murchos, ressecados ou queimados. Confira aqui quatro dicas para se tornar um mestre da grelha vegetariana.

5 erros que você nunca deve cometer no seu churrasco

Saiba como se tornar um churrasqueiro de respeito Foto: Gui Gomes/Estadão

Conduzir o churrasco pode parecer uma tarefa simples e rotineira para alguns churrasqueiros mais experientes. Mas na verdade, existem alguns pequenos erros que a maioria dos apaixonados por churrasco comete ao assar uma carninha. Deixar a carne muito salgada, economizar no carvão e usar a mesma tábua para cortes crus e assados são alguns dos mais comuns. Se você quer aprender a fazer o churrasco perfeito e está curioso para ver se você pratica alguns desses equívocos, confira aqui os cinco erros que você nunca deve cometer no churrasco.

Utensílios

Chamamos o churrasqueiro Ale Flit para te ensinar o que usar para não errar mais no churrasco Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Se você já fez churrasco alguma vez na vida, sabe que os utensílios são essenciais para que a sua carne saia da brasa com qualidade. Para que você conheça os utensílios necessários, confira aqui as dicas do churrasqueiro Ale Flit.

Linguiças

Aprenda a selecionar as melhores linguiças Foto: Unsplash

Clássica e indispensável no churrasco, a linguiça é um ingrediente simples e democrático que agrada o paladar de muita gente. Pela sua versatilidade, a linguiça pode ser servida como aperitivo, acompanhamento e até mesmo como prato principal. Confira aqui como escolher as melhores linguiças e como prepará-las da melhor maneira.

