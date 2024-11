Qual a diferença entre cerveja zero e cerveja tradicional?

A cerveja conquistou o mundo, adaptando-se a diferentes culturas com variações de ingredientes, métodos de preparo e técnicas inovadoras que resultaram em novos estilos. Um exemplo dessa evolução é a cerveja zero. Mas, afinal, qual a diferença entre a cerveja zero e a cerveja tradicional?

Para responder a essa pergunta, Paladar consultou Fernanda Ueno, da Japas Cervejaria. Ela explica ue a principal diferença está no teor alcoólico. Cervejas com 0,5% de álcool são consideradas sem álcool e já apresentam algumas diferenças de produção.

Já as que incluem 0,0% de ter alcóolico são preparadas com outros métodos, mais específicos. Quanto ao sabor, que é uma das principais dúvidas, Ueno explica que é possível, sim, chegar a um gosto semelhante do sabor de uma cerveja tradicional, que geralmente tem mais álcool.

Esse gosto pode ser pouco percebido pelo público em geral, enquanto degustadores experientes costumam identificar um sabor diferente na cerveja zero. Assista o vídeo abaixo para entender mais detalhes:

