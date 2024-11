Qual é a melhor cerveja artesanal lager do Brasil?

O Prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja 2024, que busca valorizar a profissionalização do setor e os pequenos e médios produtores, elegeu as melhores cervejas artesanais nacionais depois de uma avaliação que contou com a votação do júri técnico e popular.

Os rótulos vencedores foram definidos em duas categorias, ale e lager, e assim foi possível conhecer a melhor cerveja artesanal lager do Brasil: a Cerveja Galo Velho Cold IPA, de São Paulo, que tem como produtor o Alexandre Lewis Xerxenevsky.

Essa cerveja, que ficou em primeiro lugar na categoria, tem milho e lúpulo como protagonistas na composição, além de outros ingredientes que a tornam um conjunto agradável para beber.

TOP 5

Além da cerveja artesanal lager que ocupou a primeira posição, outras da mesma categoria também ganharam destaque, ficando nos demais lugares. Veja a classificação completa abaixo:

2º lugar: Cerveja Vemaguet 67 (São Paulo) -produtor: José Marcos.

(São Paulo) -produtor: José Marcos. 3º lugar: Cerveja Export (Rio Grande do Sul) -produtor: Robert Krause.

(Rio Grande do Sul) -produtor: Robert Krause. 4º lugar: Chope Puro Malte Pilsen (Minas Gerais) -produtor: Raphael Vieira.

(Minas Gerais) -produtor: Raphael Vieira. 5º lugar: Cerveja Colombina Cold Brew Lager (Goiás) -produtor: Patrícia Mercês.

Prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja 2024

O Prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja 2024, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), elege as melhores cervejas nacionais em duas categorias, com o objetivo de valorizar a profissionalização do setor e os pequenos e médios produtores.

A avaliação ocorre considerando a opinião do júri técnico e popular, que revelam finalistas do ano durante a primeira fase. Com os finalistas definidos, a premiação elegeu, nesta terça-feira, 12, as cervejas campeãs, que recebem prêmios, certificados e o Selo de Participação Ouro, Prata e Bronze.