Chá de hortelã funciona contra gases? Veja receita

O hortelã, ou Mentha piperita - seu nome científico - ,é uma erva com um mix de compostos que se destaca pela presença do mentol. O seu uso em bebidas e alimentos é muito comum por conta do seu gosto saboroso e refrescante. Entretanto, você sabia que o chá de hortelã também tem o poder de ajudar contra aqueles gases intestinais incômodos?

Benefícios do chá de hortelã

De acordo com a nutricionista e fitoterapeuta Vanderlí Marchiori para o Estadão Saúde, em matéria publicada por Regina Célia Pereira, o hortelã atua como um ótimo anti-inflamatório para o intestino. “Age como anti-inflamatória, reduz a formação de gases, melhora o trânsito intestinal”, afirma a especialista. A erva também age ativamente na microbiota, o que favorece o equilíbrio dos micro-organismos que vivem no cólon.

No entanto, segundo estudos, o consumo de chá de hortelã para quem sofre de refluxo não é recomendado. Isso porque a folha gera o relaxamento de algumas musculaturas do trato digestivo, o que pode causar uma piora no refluxo gastroesofágico. Descubra aqui outros usos para o hortelã.

Receitas saborosas com hortelã

Suco verde

Suco verde no liquidificador Foto: Nataly Regina/ Adobe Stock

Com uma variedade de ingredientes deliciosos, práticos e de fácil acesso, a receita de suco verde é para aqueles que amam uma bebida refrescante. O abacaxi, a couve, a chia e o gengibre fazem uma boa combinação com o hortelã. A receita de Driele Cavalcanti, professora de Nutrição da Anhembi Morumbi, traz um novo sabor para a sua rotina. Veja como fazer o suco verde.

Tabule de quinoa

Receita de tabule de quinoa, lentilha, rabanete, erva-doce, damasco e hortelã Foto: Roberto Seba|Estadão

Para as comidas, o hortelã é um destaque saboroso em um tabule de quinoa que também leva lentilha, rabanete, erva-doce e damasco. A receita de Carla Pernambuco e Carolina Brandão é para você que procura um preparo rápido e fácil. Veja agora como preparar a Tabule de quinoa.