Chá de hortelã: benefícios para a saúde e como incluir em receitas refrescantes

Chás de ervas são quase uma poção mágica, cheios de benefícios para o corpo. Conhecer a função de cada planta medicinal pode ajudar na hora de montar o blend e escolher a erva certa para cada necessidade.

No caso da hortelã, também conhecida como menta, ela tem um sabor agradável e pode dar um toque especial em preparações doces e salgadas. Mesmo com a variedade de chás industrializados no mercado, é recomendado o plantio em casa, para ter sempre a erva fresca a disposição. A hortelã, inclusive, é super fácil de cuidar.

O chá é uma bebida milenar, com origens que levam até a China, e nem precisam de açúcar ou qualquer outro complemento para levarem uma legião de fãs pelo mundo inteiro. Leia mais sobre a hortelã e outras ervas aqui, em reportagem publicada no Estadão.

Benefícios da hortelã

Webstory - chá de hortelã Foto: AgusDLaksono/Adobe

A hortelã é uma planta com perfume marcante, característica pelo seu frescor e propriedades medicinais. Ela também pode ser uma grande aliada para a saúde. Pesquisas mostram que a hortelã é uma grande amiga do intestino.

A hortelã é um agente anti-inflamatório. No caso do intestino, ela melhora o trânsito intestinal e reduz a formação de gases. Ela ainda atua diretamente no microbiota, ajudando a manter o equilíbrio entre as bactérias na região do cólon.

Entretanto, para quem sofre de refluxo, pode ser melhor evitar a hortelã. Estudos mostram que a planta provoca o relaxamento em certas musculaturas do trato digestivo, piorando o caso de refluxo gastroesofágico.

Suco verde Foto: Vaaseenaa/ Adobe Stock

Queridinho pelos nutricionistas, o suco verde merece a fama que tem. Dá para soltar a imaginação no preparo. Ele também é uma forma simples de inserir mais hortaliças e frutas na alimentação. Para os dias de calor, o suco verde é perfeito para refrescar.

O tradicional sempre leva couve e abacaxi, mas também é possível acrescentar hortelã, e ter todos os benefícios citados ao longo da matéria. Na receita de Driele Cavalcanti, professora de nutrição da faculdade Anhembi Morumbi, também entra chia e gengibre. Confira o passo a passo completo aqui.