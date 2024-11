Chá mate tira o sono? Veja 2 receitas com a erva

Seja no frio ou no calor, a erva-mate tem um espaço reservado nas delícias de casa. A planta, com origem na América do Sul, teve seus benefícios descobertos pelos indígenas guaranis, segundo relatos. Composta por ácido caféico e clorogênico, kaempferol e quercetina, a erva ainda possui uma concentração de cafeína.

Hoje em dia, ela está presente em bebidas super famosas, como o chimarrão, que é uma mistura muito apreciada no Sul do Brasil. Além disso, a erva-mate também tem seu protagonismo em outras regiões brasileiras, como o Centro-Oeste com seu tereré, uma bebida gelada que faz muito sucesso. Veja aqui a receita de uma bebida com chimarrão.

Mas e aí? Tira o sono?

Por mais gostoso que seja tomar um chá mate antes de dormir, a ciência comprovou as propriedades estimulantes da planta. Por conta disso, seu consumo não é recomendado à noite, antes de dormir, pois poderá provocar um pico de energia.

Entretanto, para quem busca reduzir seu colesterol, a planta é um ótimo ingrediente para ajudar nesta tarefa. De acordo com um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, presente em uma reportagem de Regina Célia Pereira para o Estadão Saú, a erva-mate é uma forte aliada contra a aterosclerose, doença que gera um depósito de gordura nas artérias.

Ravióli de erva-mate com abóbora e molho vegetal

Foto: Daniel Teixeira|Estadão

Para você que procura aquela receita saborosa e chique, mas fácil de fazer, o Ravióli de abóbora com erva-mate é o prato que você precisa experimentar. A receita de Fred Caffarena (Firin Salonu) eleva o jogo e traz a mistura perfeita com beringela, couve-flor, cenoura, cogumelos, erva-mate e outros ingredientes mágicos. Veja aqui a receita completa.

Tereré Fizz

Tereré Fizz, drinque com erva-mate, rum e água com gás. Foto: Bruno Nogueirão/Estadão

Foi aqui que você pediu o drinque perfeito e refrescante? Pois temos para você. O Tereré Fizz reúne tereré, rum, suco de limão cravo e mel. Aquela combinação fácil e rápida que vai te levar às alturas. Veja aqui a receita completa.