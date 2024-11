Chá-verde é anti-estresse? Veja benefícios e receitas

Os especialistas dizem: chá de verdade somente os descendentes da Camellia sinensis, o resto é infusão. Essa planta asiática produz chás preto, branco, oolong e verde. Ricos em antioxidantes e cafeína, esses chás são um presente para o cérebro e para o coração.

Uma substância presente no chá verde, a L-teanina, também apresenta ação anti-estresse. Estudos mostram que o composto favorece a produção de serotonina, responsável pela sensação de bem-estar. Confira receitas com o chá verde abaixo. Leia mais sobre a chá verde e outras ervas clássicas em reportagem de Regina Célia Pereira, publicada na editoria de Saúde, do Estadão.

Receitas com chá verde

Sobá com pesto de folhas de chá verde

Prato sobá com pesto de folhas de chá verde do restaurante de culinária japonesa Aizomê da chef Telma Shiraishi

O molho pesto, clássico da culinária italiana, ganha outra cara pelas mãos da chef Telma Shiraishi, do restaurante Aizomê, em São Paulo. Nessa versão, as folhas de chá verde, que seriam descartadas depois da infusão, entram com o manjericão na mistura.

Esse molho é super versátil e combina com proteínas variadas, torradas, sanduíches e saladas. Mas a forma favorita da chef é usar com o sobá, um macarrão japonês feito de trigo sarraceno, veja o preparo completo aqui.

Chá verde com jasmin e framboesa

Perfumado e bonito.Veja a receita.

A forma mais comum de consumir o chá verde é através da bebida quente. Mas, quando misturado com outros produtos, ele pode brilhar e ganhar uma cara nova, é o caso do chá verde gelado com jasmim e framboesa. Bebida refrescante, com sabores sofisticados e a cara do Japão, veja a receita.

Chá verde e matcha são a mesma coisa?

Concept of japanese tea with matcha on wooden table

Muitas pessoas usam chá verde como sinônimo de matchá, mas eles não são a mesma coisa. Ambos são originários da mesma planta, mas o matchá é considerado um “tipo especial” de chá verde. O matchá passa por mais processamentos do que o chá verde comum e outros cuidados, que começam ainda no cultivo.

O matchá é colhido somente à noite, suas folhas são secas e moídas ao amanhecer, tornando o sabor mais forte. O chá verde também precisa passar pela infusão, enquanto o matchá é um pó diluído em água quente. Saiba mais sobre as diferenças entre os dois em reportagem de Anita Efraim, publicada na editoria de saúde, do Estadão.

O Paladar já publicou receitas com matchá, como a torta cremosa, estilo cheesecake, o bolo chiffon, crepe, cookies com passas e castanha-de-caju e até nhoque com matchá na massa. Além disso, o Paladar trouxe um guia completo de como preparar matchá em casa, assim como das casas de chá japonesas, confira aqui.