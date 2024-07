Chef ensina como manter o ceviche na temperatura ideal para o consumo

Embora existam diversas versões de ceviche pelo mundo, a que se originou no Peru é a grande referência na gastronomia, cultura e história. O Paladar consultou o chef peruano Enrique Paredes, do Ama.zo Peruano, para descobrir aspectos importantes sobre a iguaria.

O ceviche é um prato frio que inclui principalmente o peixe cru combinado com temperos especiais entre os ingredientes. Esses ingredientes garantem frescor no paladar quando o prato está na temperatura certa, e há um truque para mantê-la.

Segundo o chef, colocar pelo menos um cubo de gelo no bowl ajuda a manter a temperatura correta, garantindo todos os sabores do prato. Essa é uma dica prática e eficiente.

Para quem é fã do preparo e quer descobrir tudo sobre como fazê-lo, pode consultar a matéria de Giulia Howard, que aborda as combinações, detalhes da origem, dicas e muito mais. Leia na íntegra. A seguir, veja receitas de ceviche.

Ceviche de atum

Esta receita prática fica pronta em proximamente 20 minutos e inclui salsão, cebola roxa, coentro, leite de coco, azeite, leite de tigre e suco de limão entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Ceviche de atum Foto: Bia Fortes/Divulgação

5 receitas de ceviche

O ceviche de salmão é o mais clássico encontrado em restaurantes, mas você também pode testar esta e outras receitas em casa. O Paladar separou um compilado de receitas de ceviche, como o ceviche de tilápia e o ceviche com chips de batata doce. Confira 5 receitas de ceviche nesta matéria.

Ceviche de salmão servido no restaurante Rinconcito Peruano Foto: Luis Vinhão/ Divulgação

Leite de trigre

Muitas receitas tradicionais de ceviche incluem o leite de tigre. Você já notou isso? Ele é fundamental nas diversas versões do prato. O chef explicou que este leite é um líquido que se forma a partir do peixe cru combinado com sal e limão, sendo um dos responsáveis por garantir o sabor original do ceviche.