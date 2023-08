10 receitas de ceviche para variar seu cardápio

Ceviche de salmão Foto: Luis Vinhão

Ceviche é um prato que originalmente combina ingredientes que são abundantes na região do Peru, como peixes e mariscos, laranja, limão, milho, pimenta, cebola e batata-doce. Trata-se de peixe cortado em cubos, com especiarias, e ‘cozido’ apenas pelo leite de tigre. Sua popularidade tem crescido em restaurantes de frutos do mar ao redor do Brasil e sua receita é versátil, podendo ter vários tipos de preparos diferentes.

Sendo muito rápido e fácil, o ceviche pode ser preparado em casa com ingredientes que provavelmente já estão armazenados na gaveta de legumes e verduras da sua geladeira. Para dar uma variada no seu cardápio, o Paladar reuniu 10 receitas diferentes de ceviche para todos os gostos. Você pode conferi-las clicando aqui.