Chefs indicam a melhor esfiha aberta da Zona Norte de São Paulo; confira

As esfihas são uma das comidas árabes mais populares no Brasil e podem ser encontradas em bares, restaurantes e lanchonetes. Há ainda aqueles estabelecimentos dedicados apenas a essa iguaria e outros que oferecem um verdadeiro banquete árabe, com diversos pratos da culinária tradicional.

As esfihas podem ser preparadas fechadas ou abertas, método que dá ainda mais destaque ao recheio. Mas vale lembrar que não são todos os lugares que vendem o autêntico quitute árabe. Por isso, o Paladar foi atrás de indicações de chefs que atuam nos grandes restaurantes de São Paulo, para saber quais são as melhores esfihas abertas da cidade.

No caso da Zona Norte, há um restaurante que se destaca pela autenticidade e o modo como são preparadas as esfihas abertas, confira:

Casa Garabed

Desde 1951 no bairro de Santana, a Casa Garabed é um ponto de referência para os amantes de esfiha em São Paulo. Reconhecida pela qualidade dos pratos, a casa é famosa pelas esfihas assadas no tradicional forno a lenha. O chef Renato Fecchio indica a esfiha de cordeiro com pignole como uma das especialidades do estabelecimento.

Endereços: R. José Margarido, 216 (Santana). Delivery disponível no Ifood.

Chefs que recomendaram as melhores esfihas de São Paulo

Gabriel Marques do restaurante Nonna Rosa; Mario Rosso da hamburgueria Rosso Burguer; Ana Cremonezi do restaurante Ella Fitz; Helena Mil-Homens da padaria St Chico; Renato Fecchio da hamburgueria DCK Burguer.

Conheça mais restauras e saiba mais sobre a culinária árabe em São Paulo acessando a matéria de Beatriz Yamamoto, no Paladar.

Receita de esfiha de calabresa

Esfiha de calabresa Foto: Lidiane Lopes/ Adobe Stock

A esfiha de calabresa é uma variação deliciosa desse tradicional prato da culinária árabe. Com massa macia e recheio saboroso, essa versão oferece um toque especial e picante.

Ao Paladar, a professora Paula Martins Chueri, do Senac, deu dicas de como preparar esse quitute e compartilhou uma receita simples e rápida. Veja a receita completa.