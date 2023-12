Uma mesa árabe de respeito precisa de uma boa esfiha. A iguaria, surgida há séculos atrás no Iraque, foi difundida principalmente na porção leste do Oriente Médio e no norte da África.

Os libaneses, que chegaram por volta de 1880 no Brasil, trouxeram as esfihas pra cá, mas certamente não imaginavam que a receita seria tão bem-sucedida entre os brasileiros.

Segundo o iFood, a esfiha é o 9º item mais pedido da plataforma, movimentando alguns milhões de reais todos os anos.

Para provar uma esfiha de massa fininha e macia, selecionamos cinco lugares para você pedir no delivery. Confira a lista:

Casa Garabed

PUBLICIDADE

Em Santana, a Casa Garabed é um dos melhores restaurantes árabes da capital. As esfihas, carro-chefe da casa, são preparadas com uma massa fina e delicada. Assadas na hora, podem ter recheios como cordeiro, manteiga e hortelã fresca (R$ 19,80), e queijo com alho (R$ 17,90). A casa trabalha com esfihas fechadas e abertas.

Serviço: Delivery via iFood | @casagarabedoficial

Kebab Salonu

PUBLICIDADE

O Kebab Salonu trabalha com as Kapali Pides - esfihas longas e fechadas que assumem cinco sabores no delivery. O destaque vai para a Esfiha de Falafel (R$ 25) e para o Kabak (R$ 25), uma esfiha de abóbora, cebola, queijo e pasta de tomate caseira.

Serviço: Delivery via iFood | @kebabsalonu

Effendi

Os onze sabores da Esfiharia Effendi têm o preço mais democrático da lista, variando entre R$ 8,70 e R$ 16,00. Especialistas de Paladar sugerem pedir a esfiha de carne grande (R$ 14), a esfiha de zaatar (R$ 9,50) e a esfiha de queijo com bastermá (R$ 9,50), tradicional carne seca da Armênia.

PUBLICIDADE

Serviço: Delivery vida iFood | @esfihariaeffendi

Saj

Clássico e charmoso, o Saj trabalha com sabores únicos de esfiha, como queijo de cabra (R$ 20) e carne com coalhada (R$ 14). Se estiver com uma galera, peça os combos variados de esfiha. Os preços variam entre R$ 130 e R$ 75.

Serviço: Delivery via iFood | @sajrestaurante

Manish

PUBLICIDADE

As esfihas do Manish, tanto abertas quanto fechadas, vêm com duas opções de massa: integral e tradicional. Se for experimentar a massa integral, sugerimos a aberta de zaatar (R$ 13). Caso opte pela tradicional, a de ricota (R$ 13) pode ser uma ótima pedida. A casa ainda trabalha com esfihas de massa folhada em três sabores. Folhada de carne (R$ 15), Folhada de queijo de cabra (R$ 19) e Folhada Especial (R$ 17), que acompanha carne com coalhada.

Serviço: Delivery via iFood | @manishrestaurante

Onde pedir os melhores pratos no delivery?

Além de te dizer onde pedir as melhores esfihas de São Paulo, separamos algumas outras dicas de delivery pela capital. Clique e confira:

PUBLICIDADE

Delivery de poke: veja onde pedir os melhores bowls da cidade

Veja onde pedir delivery de salada em São Paulo

Delivery de Kebab: confira três bons restaurantes que entregam em São Paulo

5 restaurantes para pedir comida mexicana