Os chocotones mais desejados de 2024, segundo especialistas

O panetone não precisa sempre seguir um padrão. A massa de fermentação natural, super aerada, macia e de textura elástica, recebe bem muitos recheios diferentes. O chocotone é um deles, e já é super amado pelos brasileiros.

Do amargo ao chocolate branco, são muitas as variedades de chocotone no mercado. Para ajudar na sua escolha, o Paladar lista os melhores chocotones avaliados em uma degustação às cegas com 50 marcas. Confira a lista completa, em matéria de Chris Campos e Cintia Oliveira, aqui.

Biscoitê

Chocotone da Biscoitê. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Cioccotonê é o panetone da marca de biscoitos decorados Biscoitê. O produto foi um dos melhores pontuados no teste às cegas. A massa úmida e fofinha é carregada de muitas gotas de chocolate ao leite. (R$ 59,90, 500 g).

Mocotó

Chocotone do Mocotó. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Chocotó é a criação do restaurante Mocotó. O produto é criação do confeiteiro e participante do MasterChef Confeitaria, Ale Sotero. São muitas matérias-primas de origem brasileira no preparo e uma casquinha crocante de chocolate por cima (R$ 119, 550 g).

Qui o Qua

Chocotone do Qui o Qua. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Cioccolato, do Qui o Qua, é um panetone feito a base de gotas de chocolate ao leite 55% cacau e laranja italiana. Além de delicioso, a embalagem chama atenção, sendo uma ótima opção para presentes (R$ 104, 550 g)

Vivianne Wakuda Pâtisserie

Chocotone da Vivianne Wakuda Pâtisserie. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Da choux creams ao panetones, a chef Vivianne Wakuda passeia por todos os lados do mundo dos doces com perfeição. O panetone Choco laranja traz gotas de chocolate ao leite belga e laranja cristalizada italiana. Sabores super equilibrados! (R$ 99, 500 g).

O júri do Paladar avaliou os panetones criados por chefs ou, então, de marcas altamente desejáveis no mercado. Na categoria “Adoraria Ganhar”, júri também selecionou os seguintes chocotones:

Le Blé Casa de Pães

Chocotone da padaria Le Blé. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A padaria Le Blé traz um panetone com gotas de chocolate ao leite, amargo e branco. Uma verdadeira explosão de sabores, perfeito para os chocolátros. Para trazer um sabor ainda mais especial, o panetone leva laranja. (R$ 119, 500 g)

Leia também: receita de chocotone bites

E, para quem quer apresentar o chocotone de uma forma diferente, essa receita de chocotone bites é a opção perfeita! Com apenas 2 ingredientes e um preparo com 3 etapas, essa sobremesa vai conquistar o paladar de todo mundo. Na receita, você vai precisar de chocotone e chocolate meio amargo. A ideia é cortar o chocotone em quadradinhos, banhar no chocolate e deixar a geladeira fazer o resto do trabalho. Confira o passo a passo aqui.