Coador de pano: como acertar de vez no preparo do café tradicional

O mundo do café oferece uma variedade de métodos que resultam em bebidas com sabores e características distintas. Entre os mais antigos e tradicionais, destaca-se o coador de pano, uma técnica clássica que preserva a essência do preparo artesanal.

Preparar o café é passar a cafeína para a xícara. No caso do coador de pano, esse processo funciona com a adição da água fervente, porque ela praticamente ativa o processo de extração.

Uma dica para usar o coador de pano é deixar a água em temperatura quente, o que torna o método eficiente. Ensei Neto, especialista do Paladar, explica que a água quente extrai uma boa medida de cafeína mesmo que em um curto período de tempo.

E se você ficou curioso para saber a quantidade de cafeína que permanece na xícara, basta considerar que essa quantia é proporcional ao tempo de contato com a água, e 4 minutos são suficientes para esse método.

Como conservar o coador de pano

O coador de pano precisa de alguns cuidados básicos que vão garantir a sua conservação por mais tempo. Após o uso, lave o utensílio apenas em água corrente, sem utilizar sabão ou detergente. Em seguida, escalde com água quente e deixe secar completamente.

Como fazer café coado?

Embora o método seja simples, nada melhor do que dicas e o passo a passo para aproveitar o melhor do café coado, com um equipamento eficiente e bem conservado Veja como preparar o café coado aqui.

