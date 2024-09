Cold brew: como aproveitar o café gelado com mais cafeína e sabor suave

A produção de café é explorada em todo o mundo, o que possibilitou a criação de novos métodos além da bebida quentinha. Um exemplo que tem se popularizado é o cold brew (bebida gelada), que naturalmente se destaca em termos sensoriais e quantidade de cafeína.

Esse método leva água fria na infusão e possui um tempo de extração prolongado, que pode chegar a mais de 18 horas. Quanto mais a água trabalhar ao lado do pó de café, resultará em mais cafeína ao final da bebida, como esclarece o especialista Ensei Neto.

De acordo com o especialista, além da infusão dentro da geladeira, que é basicamente o método convencional do cold brew, há empresas investindo em sistemas inovadores em laboratórios para aprimorar a produção desse café.

Máquina para fazer Cold Brew Foto: bong/AdobeStock

Independentemente do método de preparo, o cold brew oferece uma bebida com sabor suave, sensação refrescante e maior teor de cafeína, proporcionando uma experiência única tanto em termos de sabor quanto na intensidade da cafeína.

A versatilidade do cold brew

Além desse sabor característico, outra vantagem do cold brew é a sua versatilidade em receitas. O método tradicional requer longo tempo, mas ainda assim pode ser transformado com a adições de outros ingredientes em seu preparo, como por exemplo frutas cítricas e especiarias, tornando o preparo ainda mais saboroso.

