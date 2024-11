Colheres de bambu, silicone ou plástico: qual é a melhor para cozinhar?

Na hora de cozinhar, durante a preparação dos pratos, muitas vezes esquecemos do coadjuvante, ou seja, aquele que dá um apoio extra para a nossa iguaria. No caso da cozinha, um dos principais coadjuvantes são as colheres. Elas são a responsáveis por muitos passos do processo de preparo.

Além disso, ela é a favorita de muitos na hora mais aguardada, que é a refeição. Por isso, é importante estar atento em relação ao tipo de colher que se usa durante esses momentos. Para te orientar melhor, especialistas fazem recomendações sobre diferentes colheres quando se vai cozinhar.

Colheres de bambu/madeira

Velha amiga do doce de tacho, a colher de pau é uma boa opção para panelas com revestimentos antiaderentes, assim como as colheres de bambu.

Segundo a nutricionista e chef de cozinha Juliana Watanabe, mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Internacional de Valencia, na Espanha, é importante somente ficar de olho na hora de guardar a colher. Isso porque, caso fique úmida, a colher de pau pode trazer a proliferação de organismos. Por isso, seque bem antes de guardar.

Colher com chocolate líquido Foto: agneskantaruk - stock.adobe.com/Adobe stock

Colher de silicone

No caso da colher de silicone, a especialista rasga elogios ao pontuar que essa variação é fácil de higienizar e suporta altas temperaturas.

Além disso, elas não danificam panelas antiaderentes e são feitas de materiais inertes e, portanto, não possuem o risco de soltar substâncias tóxicas. Entretanto, é bom tomar cuidado e evitar superfícies com bordas afiadas, pois podem rasgar a colher.

Uma das formas de se fazer suspiro é usando duas colheres. Uma você usa para pegar e outra para montar na assadeira Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Colher de plástico

Colheres de plástico de boa qualidade são seguras e podem suportar temperaturas altas, como 180ºC. Além disso, segundo Watanabe, as colheres também são de fácil higienização.

Entretanto, com o passar dos anos, elas podem mudar de cor soltar lascas. Isso são sinais que será necessário trocar por uma nova.

Colheres tecnológicas prometem melhorar o sabor da comida Foto: Pexels

Receitas

Se falar sobre colheres te deu fome, que tal descobrir duas receitas que tanto usam esse utensílio? Confira a seguir o brigadeiro de colher e o ovo de colher caseiro.

Brigadeiro de colher

Você já raspou a panela de brigadeiro? Com essa receita, você poderá ficar na vontade de fazer isso. Esse brigadeiro de colher maravilhoso é super bem-vindo como uma sobremesa rápida e fácil. Venha ver a receita completa.

Brigadeiro de colher preparado por Lucas Corazza Foto: Felipe Rau/Estadão

Ovo de colher caseiro

Nem é Páscoa, mas um ovo de colher caseiro é uma ótima pedida para quem deseja se deliciar em um docinho. Ele é um pouco mais demorado, mas com um resultado maravilhoso. Confira a receita completa aqui.