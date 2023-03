Delicioso ovo caseiro de brigadeiro Foto: Bruno Nogueirão Por Redação Paladar Ovo de colher recheado com brigadeiro Recheie seu dia com esse ovo caseiro magnífico da chef Mariana Helou Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 1 porção

Existem diversas histórias tanto dos ovos de galinha como presentes, assim como a presença da imagem do coelho na época da Páscoa. Muitos se perguntam o motivo do coelho ser um personagem com tanto destaque. Na época em que a Páscoa é comemorada na Europa e América do Norte - próximo ao Equinócio de Primavera - o coelho é um dos primeiros animais que aparecem com o fim do inverno. Isso fez com que o animal passasse a ser visto como um símbolo de renovação e ressurreição. Tem outra teoria que afirma que o coelho foi associado à Páscoa por causa dos protestantes, que contavam para as crianças uma história curiosa: os ovos acumulados por conta da Quaresma eram trazidos pelos coelhos, símbolos de fertilidade. Fato é que todos nós amamos o coelhinho da Páscoa e todo o chocolate que vem junto com a comemoração. Por isso a chef Mariana Helou, do Le Cordon Bleu, ensina o passo a passo para um incrível ovo de colher, recheado com brigadeiro. Vale a pena conferir: