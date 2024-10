Combinar frutas com iogurte natural faz realmente bem? Veja 3 receitas

O lanche da tarde pode gerar dúvidas no cardápio. Bolos, salgados, pães, ou algo mais leve, como frutas. Para manter a dieta, mas ainda ficar saciado, insira a dupla do momento no lanche: iogurte natural com frutas. Além de colorir o prato, a combinação de iogurte com frutas traz muitos benefícios.

A proteína e o cálcio fortalecem os ossos. Já as frutas, oferecem os carboidratos necessários para fornecer energia e melhorar o funcionamento do intestino. Essa pode ser uma opção para o lanche da tarde ou no café da manhã, começando bem o dia.

Se quiser um toque crocante e deixar o preparo ainda mais nutritivo, as oleaginosas, como a castanha-do-pará ou a amêndoa, podem entrar sem medo na mistura. Elas trazem as gorduras boas que faltavam. Especialistas sugerem como opção frutas: morango, manga, goiaba e ameixa, mas vai do gosto.

Delicioso iogurte caseiro Foto: 31 Restaurante

Da Turquia e dos países bascos para o mundo, o iogurte é um sucesso. Com o tradicional azedinho, ele combina tanto com pratos doces quanto salgados. Pode ser a base de pratos ou só entrar para dar um toque especial.

E o iogurte nada mais é do que o leite que passou por um processo de fermentação. O limão e o tempo fazem todo o trabalho, “talhando o leite”. É superfácil de preparar em casa! O chef Raphael Vieira, do 31 Restaurante, compartilha a receita e dicas para acertar no preparo. Confira aqui.

Mousse de maracujá com iogurte Foto: Edvânia Soares/ Arquivo pessoal

Para os amantes de sabores mais ácidos, esse mousse de maracujá com iogurte é a receita ideal. Uma sobremesa leve, fácil de preparar, e super refrescante para os dias mais quentes. Esse preparo pode, com moderação, fazer parte da dieta. O iogurte natural substitui o creme de leite, deixando a receita menos calórica.

Ainda mantém a textura cremosa que encanta nos mousses tradicionais. A polpa do maracujá entra tanto na base quanto em cima para decorar. Veja a receita completa, da nutricionista Edvânia Soares, publicada no Estadão.