Iogurte do 31 Restaurante

Receita de iogurte caseiro do chef Raphael Vieira

Essa receita é para você, que está procurando ser uma pessoa mais saudável. De quebra, esse iogurte caseiro é delicioso.

O iogurte nada mais é do que o leite fermentado. Originário das regiões balcânicas e Turquia Asiática, os búlgaros afirmam que ele foi descoberto de forma acidental, enquanto as tribos nômades percorriam o território do país.

Ao andar o território, o leite que havia sido armazenado começou o processo de fermentação, com ação dos lactobacilos. E foi assim que surgiu o primeiro iogurte.

O passo a passo desse prato é bem fácil. Tranquilo de fazer! O chef Raphael Vieira, do 31 Restaurante, nos ensinou o segredo para o sucesso. Acompanhe o modo de preparo:

