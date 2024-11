Por que a comida dos astronautas tem sabor e aroma diferentes no espaço?

O sabor da comida na Terra e no espaço não é mesmo. Astronautas revelaram que o apetite e a ingestão nutricional é diferente quando estão em órbita. De acordo com um estudo recente realizado por pesquisadores da RMIT University, o aroma dos alimentos muda, o que pode causar descontentamento, influenciando no sabor.

A pesquisa busca explicar por que a comida tem um cheiro e gosto diferentes no espaço, e propõe soluções para melhorar a dieta dos astronautas.

Pesquisa

O International Journal of Food Science and Technology publicou uma pesquisa inovadora explorando como aromas comuns de alimentos são percebidos de forma diferente em um ambiente simulado da Estação Espacial Internacional (ISS). Os cientistas usaram realidade virtual para replicar as condições da ISS e pediram a 54 participantes para avaliar os aromas de baunilha, amêndoa e limão nessa experiência.

Segundo os participantes, os aromas de baunilha e amêndoa pareciam mais intensos na simulação espacial, enquanto o aroma de limão permaneceu inalterado.

Por que o aroma muda?

O benzaldeído, um composto doce presente na baunilha e na amêndoa, pode explicar essa percepção elevada do aroma. Para Julia Low, uma das líderes do estudo, essas descobertas apontam que o isolamento e os ambientes confinados podem alterar a forma como as pessoas percebem os cheiros.

Além disso, outros fatores, como sentimentos de solidão e desconhecimento do ambiente, podem influenciar nessa percepção.

Refeições melhores

Para Gail Iles, ex-treinadora de astronautas e pesquisadora do estudo, uma meta de longo prazo é projetar refeições melhores para missões de longa duração, como as planejadas para Marte. “Mesmo depois que os efeitos da congestão nasal da mudança de fluidos diminuíram, os astronautas ainda não gostam de sua comida”, destaca ela.