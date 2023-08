Comida de boteco em casa: confira 8 receitas para preparar

Receita de bolinho de arroz do Ritz Foto: Walter Costa|Estadão

De arroz, de queijo, frango, carne-seca, bacalhau, camarão, feijoada e até jiló, todo mundo ama uma boa comida de boteco. Seja para convidar os amigos para um bate-papo, ou até mesmo saborear sozinho em um dia mais tranquilo em casa. Pensando nisso, o Paladar preparou oito receitas fáceis de serem replicadas.

Entre as receitas está o Bolinho de arroz do Ritz, crocante e durinho por fora, mas macio por dentro. O encapotado de frango que é muito comum no interior paulista e é feito com farinha de milho e galinha caipira. Bolinho de abóbora com carne-seca, um clássico do Rio de Janeiro. Almofadinha de queijo e camarão, que é delicioso e foge do óbvio.

Além desses, bolinho de feijoada, bolinho de jiló, bolinho caipira de farinha branca e bolinho de bacalhau fazem parte do caderno de receitas. Confira aqui todos os preparos.