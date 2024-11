Como fazer fios de ovos finos e dourados em casa sem errar? Veja truque

Além de deixar a ceia de Natal ainda mais bonita, os fios de ovos finos também são uma opção saborosa para você que deseja uma receita fácil. O doce originário de Portugal se popularizou com rapidez aqui no Brasil e já se tornou uma tradição em muitos enfeites natalinos.

Entretanto, algumas dúvidas podem surgir sobre como prepará-lo da melhor forma. Por conta disso, trazemos aqui algumas recomendações para você fazer seus fios de ovos finos e arrasar na iguaria.

Fique de olho

Quando for fazer, se preocupe sempre com a qualidade dos produtos que serão utilizados. Além disso, procure usar ovos frescos e preste atenção no ponto ideal da calda para não dar problema no sabor.

“Um bom fios de ovos tem que ter uma calda no ponto ideal para manter os fios suculentos, não ser açucarada - o que ocasiona fios secos e quebradiços. A espessura também importa, devendo ser com fios finos e de cor mais amarelada. Esses são fatores fundamentais para escolher um bom produto, e é claro um produto sem a adição de conservantes”, afirmou André Sinisgalli de Barros, administrador da Doces Celina, doceria especializada em fios de ovos, na matéria da jornalista Giulia Howard para o Paladar.

Receita com fios de ovos finos

Agora que você aprendeu, vamos tentar uma receita fácil e rápida com fios de ovos finos? Você vai precisar de poucos ingredientes para um resultado saboroso. Confira agora a receita completa.