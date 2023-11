Perfeito para enfeitar acompanhamentos salgados, sobremesas e até mesmo a estrela da noite, o Peru, os fios de ovos são pedida essencial na ceia de Natal. É um doce tradicional português que se popularizou em terras brasileiras e tornou-se ingrediente típico natalino.

Para que você consiga escolher da melhor forma esse ingrediente, conversamos com André Sinisgalli de Barros, administrador da Doces Celina, doceria especializada em fios de ovos, que também é famosa por suas balas de coco e quindins. Confira as dicas que ele deu para o seu Natal ficar ainda mais gostoso:

Segredo para os fios de ovos perfeitos

Tenha certeza de que o produto é feito com ovos de qualidade. A matéria-prima dos fios de ovos é justamente o ovo, logo, é necessário ter atenção para o frescor desse produto. Além disso, a técnica de produção também é essencial para bons fios de ovos, bem como a calda saborosa e bem-feita.

“Um bom fios de ovos tem que ter uma calda no ponto ideal para manter os fios suculentos, não ser açucarada - o que ocasiona fios secos e quebradiços. A espessura também importa, devendo ser com fios finos e de cor mais amarelada. Esses são fatores fundamentais para escolher um bom produto, e é claro um produto sem a adição de conservantes”, destaca.

Como avaliar fios de ovos no mercado?

Primeiro de tudo, leia o rótulo! Verificar a lista de ingredientes é muito importante para garantir um produto livre de conservantes. O ideal é ter apenas duas coisas: ovos e açúcar, nada mais. Depois, observe o aspecto do produto. Veja se a calda não demonstra estar açucarada, se os fios estão finos e visíveis, e se sua cor está amarela bem viva.

Para botar em prática

Os fios de ovos podem ser usados de diversas formas na ceia de Natal. Para colocar em prática e brilhar no Peru, confira a receita de peru com molho de mel e vinho tinto do do Charlô Rotisserie & Bistrô que fica linda quando ornada por fios de ovos.