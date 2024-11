Saiba como identificar o verdadeiro tucupi

Também chamada de aipim ou macaxeira, a mandioca, de origem brasileira, é um ingrediente que enriquece a gastronomia do país. Isso porque ela é aproveitada em sua totalidade, inclusive as raízes, o que dá origem a diversos subprodutos. Quer um exemplo? O tucupi!

Mas como reconhecer o verdadeiro tucupi? Saber sua origem é o pontapé inicial, mas há outros fatores que contribuem para essa identificação. O ingrediente é bastante aromático, com um fundo sedimentado e leve variações na coloração -predominantemente puxada para o amarelo.

Segundo o Paladar, o tucupi é obtido de um processo que separa o líquido do amido, que posteriormente passa por outros diferentes temperos, longo período de cozimento, fermentação e repouso. Tudo isso -em resumo- traz as características particulares do tucupi.

Portanto, o tucupi surge a partir da mandioca, mas também origina diversos outros pratos, que até se tornaram clássicos na gastronomia brasileira: é como um caminho diverso, criativo e com muitas possibilidades. Que tal aprender receitas com tucupi? Veja três abaixo:

1. Asas de frango no tucupi

Pimenta-de-cheiro, cebola roxa, cebolinha, coentro e outros ingredientes ajudam a criar esse prato. Por mais que seu preparo seja simples, o sabor torna-se potente e surpreende o paladar. Veja a receita completa aqui.

Receotas de asinhas de frango no tucupi. Foto: Neide Rigo/Estadão

2. Tacacá

O famoso tacacá tem como um dos protagonistas o tucupi. O prato pode ser preparado em casa, como ensina a receita do caderno de Paladar, e deve ser servido bem quente. Veja a receita completa aqui.

Tacacá. Foto: Marcos Issa/Divulgação

3. Trilha com pirão de tucupi

O pirão de tucupi faz toda a diferença nesse prato, que também leva caviar frito e trilhas. Apesar de parecer um preparo complexo, na verdade é simples e leva poucos passos para ficar pronto. Veja a receita completa aqui.

Trilha com pirão de tucupi ensinado por Claude e Thomas Troisgros. Foto: Roberto Seba/Estadão

Além de conhecer mais sobre o tucupi, você pode explorar outros derivados da mandioca na matéria ‘Os descendentes da mandioca’. Ela apresenta um rico contexto histórico, unindo cultura e gastronomia, com produtos, receitas e muito mais.