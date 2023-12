Você sabe quais são os produtos derivados da mandioca?

Aipim, macaxeira, mandioca: não apenas o nome deste tubérculo é diversificado. Uma vasta gama de derivados da mandioca também é explorada na gastronomia.

Em uma jornada exploratória de três meses, a equipe de Paladar dedicou-se a uma pesquisa intensiva, resultando na criação de um mapa abrangente da mandioca. Este mapa não apenas ilustra a vasta gama de subprodutos e aplicações da mandioca, mas também introduz mais de 30 receitas inovadoras. Estas vão desde o clássico pão de queijo até a exótica maniçoba, demonstrando a adaptabilidade e o valor culinário dessa raiz extraordinária. Confira alguns produtos derivados abaixo e veja na matéria de Ana Paula Boni mais detalhes.

Farinha de Mandioca

A farinha de mandioca é um dos produtos mais populares derivados dessa raiz. Ela é essencial para preparar farofas e dar consistência a várias misturas. Por exemplo, pode ser utilizada para firmar um hambúrguer vegetariano feito com legumes processados. A farinha pode variar em granulação (fina ou grossa) e cor (branca ou amarela).

Tucupi

Amplamente utilizado na culinária do norte do Brasil para pratos como tacacá e pato no tucupi, esse caldo é extraído da mandioca-brava após ser descascada, ralada e espremida. Após um período de descanso para separar o amido do líquido, o tucupi é cozido e fermentado antes de ser incorporado à culinária.

Polvilho Doce e Azedo

Durante o processo de ralar e espremer a mandioca, o amido separado é conhecido como polvilho ou fécula de mandioca. A diferença entre o polvilho doce e o azedo reside no fato de que o segundo passa por um processo de fermentação, conferindo-lhe um sabor mais ácido. Essencial para preparar biscoitos e pão de queijo.

Goma de Tapioca

A goma de tapioca é basicamente o polvilho hidratado, pronto para a confecção de tapiocas. Existe também a goma de mandioca, que é seca e requer hidratação prévia antes de ser utilizada para preparar tapiocas.

Tiquira

Para os apreciadores de bons drinks, apresentamos a tiquira, um destilado obtido através da fermentação da mandioca.

Receitas testadas e aprovadas

